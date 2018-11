Fiorentina, ipotesi prestito di 18 mesi alla Cremonese per Sottil

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riccardo Sottil potrebbe lasciare la Fiorentina durante il prossimo mercato di gennaio. L'esterno d'attacco classe 2000 piace infatti alla Cremonese che avrebbe già bussato alla porta dei viola per chiedere informazioni. Nel caso i cui la società gigliata accettasse il calciatore potrebbe trasferirsi ai grigiorossi per 18 mesi, per farsi le ossa nel campionato di Serie B. A riportarlo è La Nazione.