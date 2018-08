Fiorentina, ipotesi rescissione per Maxi Olivera e Cristoforo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, per giocatori come Maxi Olivera e Cristoforo adesso si potrebbero aprire nuovi scenari legati alla Spagna, oppure, come già emerso nei giorni scorsi per Cyril Thereau, il club viola potrebbe proporre un accordo ai due calciatori sudamericani ed arrivare ad una rescissione consensuale. Per Eysseric, invece, o arriva una buona offerta economica oppure resta a Firenze. Infine, il caso Abdou Diakhate: adesso è in scadenza di contratto e per lui la cessione all’estero è sempre più probabile: Spagna e Olanda le destinazioni possibili.