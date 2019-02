© foto di Federico De Luca

La Nazione oggi in edicola dedica spazio al futuro di Gerson. Per il centrocampista brasiliano la Fiorentina ha preso una decisione almeno in quanto ad operatività: l'intenzione è quella di fare leva sulla volontà del giocatore e chiedere alla Roma il diritto di riscatto, nonostante il prestito secco con cui i viola lo hanno preso dai giallorossi la scorsa estate. I primi contatti ci sono già stati, anche se per il momento da Trigoria non aprono a questa possibilità. Lui però sembra intenzionato a voler ripagare la fiducia che Pioli gli ha dimostrato anche nei momenti peggiori, quindi si continua a guardare al suo futuro.