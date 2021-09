Fiorentina, Italiano: "Le rotazioni erano in preventivo. Nastasic sta bene, giusto dargli chance"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter è intervenuto al microfono di Dazn: "Vlahovic ha detto che con me ci si diverte? Sono contento di questa parola che ha usato Dusan, perché è la base del nostro sport e se non c'è quello è difficile. Dobbiamo cercare di avere sempre attenzione in settimana e durante le gare, ma il pizzico di divertimento deve sempre esserci. Vlahovic va in campo e durante gli allenamenti sempre forte, se per lui questo è divertimento sono convinto che si toglierà tante soddisfazioni".

Come decide i centrali?

"Le tre partite in una settimana sono pesanti. E' il primo infrasettimanale dell'anno ed è dura recuperare, le rotazioni erano in preventivo. Nastasic è in condizione, spinge forte ed è giusto dare una chance a lui".