Fiorentina, Italiano: "Siamo arrabbiati e rammaricati, ma la prova resta positiva"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con la Juventus. Ecco quanto raccolto da TuttoJuve.com:

In 11 contro 11 sarebbe finita diversamente?

"Sicuramente avremmo evitato il forcing finale della Juve. Prima dell'espulsione di Milenkovic non stavamo soffrendo per nulla avevamo la percezione di avere in pugno la partita. La Juve ha approfittato della nostra inferiorità numerica noi con un uomo in meno siamo stati costretti a fare le barricate, ma stavamo portando a casa un punto meritato. La squadra ha giocato meglio rispetto alle altre partite con le big. Siamo rammaricati, arrabbiati e dispiaciuti per l'esito della partita. La prestazione però per me è positiva".

Igor si stava scaldando da tempo. Aveva pensato di cambiare Milenkovic?

"Ho sempre la paura di prendere un secondo giallo, però per spendere un secondo giallo devi farlo in situazioni molto più pericolose. Di questo ne ho già parlato con Milenkovic. Subire così poco con la Juve deve essere un merito, Milenkovic stava facendo una grande partita. Dobbiamo sempre provare a migliorare, ma devo applaudire i ragazzi perché è stata una prestazione di alto livello. Siamo amareggiati perché ancora una volta perdiamo con le grandi, è la terza sconfitta in trasferta per 1-0. Dobbiamo migliorare essere scaltri, svegli e furbi se non si può vincere dobbiamo capire che si può pareggiare perché i punti diventano importanti"

Sulla prova di Vlahovic?

"Oggi Vlahovic è stato costretto a fare un partita diversa giocando spesso spalle alla porta a causa della bravura degli avversari. Ha lavorato bene giocando di sponda e per poco in due occasioni in area non riusciva a fare gol. Gli attaccanti fanno prestazioni positive se fanno gol, ma lui si è sacrificato e ha lavorato per la squadra e ha fatto bene anche stasera. Oggi bisogna dare i meriti anche agli avversari".

il prossimo step sarà fare punti con le grandi?

"Dobbiamo cercare di migliorare con le grandi. Dobbiamo capire come fare punti con loro perché è un dispiacere enorme. I subentrati dovevano dare forze fresche e allontanare la palla dalla nostra aerea. Il gol l'abbiamo preso alla fine con una prodezza con un campione. A volte manchiamo di malizia, ma siamo in crescita con personalità e voglia"

Quanto è importante per voi Saponara?

"Tutti sono stati importanti dal primo all'ultimo. Saponara cresce di settimana in settimana, lui ha qualità straordinarie che sono utile a tutte le squadre. Il suo recupero per noi è molto importante?

Come giudica la prova di Castrovilli?

"Oggi bene tutti. Castrovilli ha fatto una buona prova ed è in crescita sul piano fisico e di tenuta perché è stato fuori molto tempo".