Fiorentina, Izzo per migliorare la difesa: i viola incassano il gradimento del difensore

Mentre la Fiorentina attende di districare i nodi intorno al futuro di Nikola Milenkovic, da tempo nel mirino del Milan con i viola che vorrebbero rinnovargli il contratto, Pradè e Barone hanno incassato la preferenza di Armando Izzo che ha indicato Firenze come piazza più che gradita in caso di addio dal Torino. Presto sono attese novità in tal senso, con il centrale tra i preferiti per migliorare la rosa difensiva di Iachini. A riportarlo è La Nazione.