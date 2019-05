Tramite i microfoni di RaiSport arrivano importanti aggiornamenti riguardanti la sempre più probabile cessione della Fiorentina. Sugli spalti per seguire la gara col Genoa era presente Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso. Il manager statunitense al termine del match si è allontanato dall'impianto in compagnia di alcuni dirigenti viola, anche se i fratelli Della Valle non erano presenti allo stadio. Entrambi però, secondo l'emittente, sono ancora in città e già domani potrebbero incontrare i dirigenti americani per finalizzare la cessione.