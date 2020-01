Raggiunto dai microfoni di FirenzeViola, Joe Barone - durante l'allenamento a porte aperte di oggi - ha fatto il punto sul mercato in entrata, in particolare su Pedro. " Abbiamo degli ottimi attaccanti in questo momento, Pedro non è stato utilizzato molto ma ha fatto vedere di essere molto valido. Sul mercato si lavora ogni giorno, Pradè e il suo staff stanno lavorando alle opportunità che ci sono per vedere cosa serve alla squadra. Qualche nome vicino alla Fiorentina? Sui giocatori in particolare non c’è nulla di vicino, ora non ha senso parlare di nomi: ogni giorno e ogni ora esce fuori un’opportunità che noi dobbiamo valutare. Bisogna capire prima di che tipo di giocatori ha bisogno il nostro allenatore".