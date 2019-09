Fiorentina-Juve 0-0, i voti ai tecnici - Sarri sfortunato. Montella sorride

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Il pareggio per 0-0 tra Fiorentina e Juventus premia sicuramente Montella, che ha cambiato modulo per provare ad arginare i bianconeri, costringendo la squadra di Sarri spesso a difendersi. Il tecnico toscano dal canto suo non ha ancora trovato il modo di inculcare le proprie idee di gioco alla rosa a disposizione e oggi deve essere comunque contento di aver portato a casa un punto d'oro dopo una prestazione nettamente insufficiente.

VINCENZO MONTELLA 7 - Il 3-5-2 disegnato oggi esalta le caratteristiche di Caceres, acquisto dell'ultimo minuto che quando sta bene può essere il giocatore cattivo che mancava l'anno scorso alla retroguardia viola. L'iniziale assenza di punte di ruolo, con Chiesa e Ribery davanti sembra un azzardo che potrebbe favorire i lanci di Bonucci, ma il continuo pressing dei due attaccanti asfissia la retroguardia bianconera e premia la squadra. Anche l'intuizione di Castrovilli è farina del suo sacco. Peccato per il poco peso offensivo, che però potrebbe arrivare con Pedro.

MAURIZIO SARRI 5,5 - Prima panchina ufficiale con la Juventus in prima persona e primo stop. Non sfata il tabù Franchi e soprattutto non trova il gioco che ha mostrato nelle esperienze precedenti. Non può essere bocciato totalmente perché viene costretto dagli infortuni muscolari di Douglas Costa, Pjanic e Danilo a non poter scegliere le sostituzioni e quindi modificare l'assetto della squadra. E' chiaro che per la Champions e per puntare al nono scudetto consecutivo serva qualcosa di più. Sicuramente serve tempo. Ma alla Juve, il tempo è sempre poco.