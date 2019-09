© foto di Federico De Luca

"Non c’è un campionato in Europa che proponga oggi un duello così". Sabato pomeriggio al Franchi la Fiorentina ospiterà la Juventus: una sfida storica del nostro calcio, che quest'anno mette di fronte Franck Ribery e Cristiano Ronaldo. E Joe Barone, braccio destro in viola del patron Commisso (attualmente è consigliere delegato, l'organigramma ufficiale sarà definito a fine anno), presenta così sulle pagine di Tuttosport la gara tra gigliati e bianconeri. Barone, che si è detto colpito dall'affetto dei tifosi sin dai primi giorni e ha spiegato di sognare che la Fiorentina possa emulare il 4-2 del 2013, ha anche fatto i complimenti all'avversario di giornata: "La Juve dimostra che, se non hai certe strutture, è difficile competere, primeggiare". E sull'abitudine, condivisa con Commisso ma anche con Agnelli, del giro di campo pre-partita: "Se vuole possiamo farlo insieme".