Fiorentina, Juve su Chiesa: i viola non lo vogliono cedere

© foto di Federico De Luca

Juventus e Fiorentina difficilmente troveranno un accordo per il trasferimento in bianconero di Federico Chiesa: secondo quanto riferito da Rai Sport, infatti, la società viola al momento non avrebbe intenzione di cedere il giocatore, soprattutto non ai bianconeri, che, dal canto loro, avrebbero manifestato interesse per il ragazzo. Non ci sarebbero dunque i presupposti per avviare una trattativa tra i due club.