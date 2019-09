Fiorentina-Juventus, anche Luciano Spalletti in tribuna per il match

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Non solo Roberto Mancini è presente allo stadio Franchi per seguire da vicino Fiorentina-Juventus, ovvero un grande classico del nostro campionato, ma anche Luciano Spalletti, ex allenatore dell'Inter dal cuore viola. Il tecnico di Certaldo qualche giorno fa ha conosciuto la nuova proprietà viola a cena invitato direttamente da Vincenzo Montella.