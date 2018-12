Fiorentina-Juventus, il cuore di Chiesa è viola. Le ambizioni no

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa è senza dubbio la stella più luminosa della Fiorentina attuale. Il giocatore che può fare la differenza in ogni momento e senza dubbio il più invidiato dell'intera rosa di Pioli. I tifosi fiorentini stravedono per lui, non solo per una questione tattica, ma anche perché incarna lo spirito libero e determinato di Firenze e dei suoi cittadini. Un fiorentino d'adozione che però, anche per colpa del calcio moderno, prima o dopo lascerà il Franchi per avventurarsi altrove.

Uno spauracchio, quello dell'addio di Chiesa, che aleggia in città da mesi e che già l'estate scorsa aveva messo paura a tutti i tifosi viola. Chiesino, come viene affettuosamente chiamato in giro per Firenze, è anche il potenziale simbolo della rinascita del calcio italiano e proprio per questo, resta difficile pensare che la sua permanenza in riva all'Arno possa andare oltre alla stagione in corso. Le ambizioni dei Della Valle non vanno di pari passo con la sua crescita e questo è il problema più grosso per sognare che possa proseguire la sua avventura in viola.

A Chiesa serve probabilmente un club che giochi la Champions e che ambisca anche alla vittoria del campionato. Con la Juventus, avversario di questo pomeriggio, che resta in pole per il suo futuro acquisto. Se ciò accadesse, il cuore dei fiorentini perderebbe un altro pezzo, ma è difficile trovare un'altra società che possa avere la forza economica per contrastare la Vecchia Signora, con buona pace di chi ama i colori viola. C'è chi pensa che Chiesa possa anche andare all'estero, ma conoscendo bene sia lui che il padre, questa strada pare molto meno probabile, anche perché restare al centro del progetto Azzurro è molto più semplice restando in Serie A piuttosto che avventurarsi in Premier o nella Liga.

Solo il grande attaccamento che lo stesso giocatore ha sempre dimostrato alla Fiorentina lascia un piccolo barlume di speranza per una improbabile permanenza. Che comunque durerebbe al massimo un altro anno, sempre per il famoso discorso delle ambizioni che non collimano. Potremmo anche spingerci oltre e pensare che quella di stasera possa essere l'ultimo Fiorentina-Juventus che Chiesa giocherà con la maglia viola indosso, ma per quieto vivere dei tifosi e per la serenità dello stesso Chiesa, è meglio rimandare il discorso di qualche mese. Solo la storia dirà se siamo vicini a vivere un altro tradimento, o se il calcio riuscirà a cambiare il destino con un clamoroso colpo di teatro.