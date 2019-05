© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Chiesa si avvicina alla Juventus. Come riportato da Rai Sport infatti, i bianconeri al momento sono in un pole per il talento della Fiorentina, che difficilmente resterà a Firenze. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 60 milioni più il cartellino di Riccardo Orsolini, attaccante che si è messo in luce con il Bologna in questa stagione.