Fiorentina-Juventus, la Settimana Santa dei tifosi viola

© foto di Federico De Luca

E' sicuramente banale scrivere che per Firenze, la partita di oggi tra Fiorentina e Juventus non è come tutte le altre. Però è anche la pura e semplice verità. Lo dicono i numeri dei biglietti venduti, circa 40mila, ovvero un sold out che mancava da tempo anche dalle parti della Cupola del Brunelleschi. I fiorentini attendono il fischio d'inizio da prima dell'ultima sosta per le Nazionali. La gara pareggiata contro il Bologna è stata solo un intermezzo noioso e antipatico da dover archiviare subito dopo la fine del match. Nella mente di chi sostiene i colori viola, il 1° dicembre è cerchiato in rosso dall'estate, fin dalla compilazione dei calendari della Serie A.

In città la chiamano la "Settimana Santa". Un modo un po' blasfemo ma assolutamente inoffensivo, di definire un momento dell'anno che unisce la fede calcistica alla spiritualità che evoca la stessa nella più sincera tradizione anti-clericale toscana. C'è chi fa fioretti, chi non nomina la Juventus neanche sotto tortura. C'è anche chi scadenza le giornate social con la più classica delle offese calcistiche. Tutto fa parte di un rito collettivo che, anche nei momenti più tristi della storia gigliata, unisce tutti nella condivisione dell'odio sportivo per la Vecchia Signora. Il motivo, oltre a quello sportivo che ha visto spesso la Fiorentina combattere anche ai vertici con la stessa Juve (soprattutto negli anni '60 e quello ad inizio degli anni '80), è anche un motivo sociale e culturale che si lega a doppio filo con il carattere stesso di chi è nato e vive nel capoluogo toscano.

Il fiorentino, per tradizione, è critico, spiritoso, assolutamente poco umile e soprattutto è avverso ai poteri forti, che provengano dal mondo politico o quello religioso. La Juventus è la rappresentazione sportiva del potere assoluto, e lo è ancora di più in questi anni dove fa man bassa di trofei lasciando soltanto poche briciole a disposizione delle altre big. Anche l'acquisto di Cristiano Ronaldo si inserisce perfettamente in questo contesto. Il più forte, il più ricco, il più idolatrato calciatore della storia moderna, alla corte della squadra più vincente del campionato italiano. Un motivo in più per sognare il colpo 'gobbo'. Per vivere tutto d'un fiato una serata che evoca tanti pessimi ricordi ma anche qualcuno dolcissimo come quello del 4-2 rifilato alla Juve di Conte nel 2013.

Adesso mancano poche ore all'avvento e Firenze è pronta per stringersi tutta intorno a questa Fiorentina, assolutamente normale e poco esaltante, che però rappresenterà come sempre la città contro il 'nemico' di sempre. Non è una partita come le altre, dicevamo, e dalle 18, come sempre, se ne accorgerà tutto il resto del calcio italiano.