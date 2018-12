© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto come annunciato o quasi, nella sfida delle 18 fra Fiorentina e Juventus. Stefano Pioli ripropone il 4-3-3 con Gerson alto al fianco di Chiesa e Simeone. A centrocampo Edimilson, mentre in difesa torna titolare capitan Pezzella. Per la Juve annunciate le assenze di Alex Sandro e Pjanic (comunque in panchina), al loro posto De Sciglio (con Cancelo a sinistra) e Cuadrado (con Bentancur perno centrale). Davanti, con l'immancabile CR7, Mandzukic e Dybala. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Gerson, Simeone, Chiesa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Cuadrado, Bentancur, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.