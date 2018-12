Fiorentina-Juventus, quattro anni e 541 milioni di differenza

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quattro anni e 541 milioni di euro di differenza. Il primo dato è quello relativo all'età media di Juventus e Fiorentina, in campo oggi alle 18 all'Artemio Franchi. I bianconeri, con 28,3 anni di età media, sono la terza squadra più "vecchia" del campionato di Serie A: soltanto Cagliari e Inter, e non di molto, vantano una media più alta. Di contro, i viola sono la squadra più "verde" della massima serie: soltanto 24,1 anni di età media. Quattro mesi in meno dell'Udinese, unico altro club a rimanere sotto i 25 anni.

E poi c'è la differenza nel valore (dati transfermarkt.it, quindi anche abbastanza prudenti): i bianconeri viaggiono a un valore totale di 783,5 milioni di euro, poco meno di 33 a giocatore. Molto più in giù la Fiorentina, la cui rosa nel complesso è valutata 242,78 milioni, poco meno di 9 a giocatori. La Juve, ovviamente, è prima anzi primissima in questa graduatoria, con oltre 200 milioni di vantaggio sull'Inter seconda. I gigliati veleggiano al settimo posto, abbastanza staccati dalla Lazio. 541 milioni di differenza, da verificare se si sentiranno in campo.