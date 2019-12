Fiorentina, Kessie o Emre Can per il centrocampo: Pradé vuole un big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emre Can o Franck Kessie per il centrocampo della Fiorentina: i viola vogliono un big per la propria linea mediana, con Daniele Pradè che sembra essersi reso conto di una mancanza nel reparto intermedio della formazione di Montella. Secondo quanto rivela Sky, i viola si sono mossi per il centrocampista della Juventus, fuori dalle idee di Sarri e all'ivoriano del Milan, tornato titolare nell'ultima sfida al Parma. In alternativa ai due giocatori di Juve e Milan c'è il friulano Mohamed Fofana.