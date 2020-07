Fiorentina, Kouamé al '45: "Stiamo facendo una buona gara, sono contento"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centravanti della Fiorentina Christian Kouamé ha così parlato all'intervallo della gara col Torino: "Gol non assegnato? Non lo accetto (scherza, ndr). No, sono contento, stiamo facendo una buona gara e stiamo cercando di portare la vittoria a casa. Genoa vincente contro il Lecce? Sono contento per loro, spero riescano a vincere".