Fiorentina, Kouame e la concorrenza: "Giocherà chi merita, io sono contento lo stesso"

Dopo l'infortunio al ginocchio riportato durante la Coppa d'Africa Under 23 che lo ha tenuto fuori per circa 7 mesi, Cristian Kouame ha rivisto la luce oggi, con l'esordio con la maglia della Fiorentina nella sfida contro il Cagliari, sfiorando anche il gol. Nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante ha parlato anche della folta concorrenza nel reparto avanzato viola: "Per me è uguale, sia che giochi io o un altro. Giocherà chi merita, io sono contento lo stesso. Ma quando scendo in campo devo dare il massimo".