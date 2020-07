Fiorentina, Kouamé: "Per il +3 al fantacalcio ci vediamo la prossima partita"

Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha affidato a Instagram un post per esternare la propria felicità dopo la vittoria di ieri ma anche per il gol che non gli è stato concesso a causa della deviazione di Lyanco: "Verificato. L’importante era tornare a segnare... la deviazione mi può togliere il gol, non la gioia e il sorriso!! Per il +3 a fantacalcio ci vediamo la prossima partita!!!"