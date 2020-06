Fiorentina, Kouamé pronto al debutto: "Non vedo l'ora di vestire la mia 9 viola"

vedi letture

Il nuovo attaccante della Fiorentina Christian Kouamé ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport-Stadio. L'ivoriano ha espresso tutta la sua voglia di tornare a giocare parlando anche del suo ritorno in campo: "Non so quantificarlo, di certo ho una voglia fortissima di tornare protagonista. Non intendo affrettare né correre alcun tipo di rischio, anche se non nascondo che mi piacerebbe davvero tanto riuscire a mettermi per la prima volta la maglia viola numero 9". Dopo aver sottolineato quanto il caldo inciderà sulla ripartenza, racconta poi un episodio relativo a Commisso: "Ricordo ancora la telefonata a trasferimento ultimato: mi disse che era rimasto colpito da me dalla seconda di campionato, quando col Genoa vincemmo proprio contro i viola. E con un mio gol".