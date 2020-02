vedi letture

Fiorentina, Kouame: "Sarò pronto ad aprile ma non ho fretta. Penso solo a curarmi"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha parlato anche del suo rientro in campo dopo l'infortunio al crociato: "Io penso a curarmi e a stare al 100% prima di rientrare. Io però ho tanta voglia di tornare in campo: a Roma mi hanno detto che sto bene, mi hanno detto che sarei potuto rientrare in campo tra due mesi. Il mio sogno è quello di giocare e vincere con il mio Paese: non penso ci sia soddisfazione più bella. Nel 2021 ci sarà la coppa d'Africa ma ora sto pensando a curarmi e a stare bene. Poi se sarò convocato, andrò. Adesso intanto spero che la Costa d'Avorio si qualifichi a questo torneo".

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE