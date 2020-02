Christian Kouame sta procedendo nel suo percorso di recupero al Centro Sportivo Davide Astori. L'ex attaccante del Genoa, acquistato a gennaio dalla Fiorentina, ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram proprio per far sapere ai suoi fan che tutto sta andando nel migliore dei modi: "Bisogna superarne tanti di ostacoli per emergere. Non arrendersi e farlo sempre col sorriso è la ricetta migliore per riuscire #tornopresto". Qui sotto il post: