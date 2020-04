Fiorentina, Kouame: "Viola nel mio destino. Tornare in campo? Sono guarito"

"Sono clinicamente guarito ma è anche vero che gli allenamenti di queste settimane non sono stati uguali a quelli che avrei fatto in campo. Quindi bisognerà vedere come e quando ripartiremo". A dichiararlo è Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina che è arrivato in viola da infortunato e che ora sogna di poter tornare in campo per segnare con la sua nuova maglia: "Vorrei vincere qualcosa e farlo a Firenze sarebbe bellissimo - ha detto al Corriere Fiorentino - I miei genitori sono tifosi viola e penso che dopo aver fallito il passaggio al Crystal Palace, fosse destino che arrivassi in questa squadra".