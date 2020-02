vedi letture

Fiorentina, Kouame: "Voglio rientrare senza fretta. Vedere Ribery è un'emozione"

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana: "Io mi alleno, penso a me e quando finisco vado a vedere gli allenamenti della squadra per capire che cosa chiede il mister una volta che sarò pronto. Quando mi hanno preso mi hanno detto che lo hanno fatto per il prossimo anno, voglio rientrare senza fretta".

L'infortunio?

"Il giorno prima l'agente mi aveva detto che ero già del Crystal Palace, la Premier la guardo sempre ed ero contento. Quando mi sono fatto male avevo già immaginato tutto quanto in testa, sono andato in albergo con la squadra ed ero molto tranquillo. Il giorno dopo mi hanno detto che mi ero fatto il crociato, ma dopo poco non ci pensavo già più. Non posso tornare indietro e quindi l'ho presa così pensando a guarire".

Quanto vorrebbe giocare insieme con Ribery?

"Vederlo è già un'emozione, figuriamoci a giocarci insieme".

Qual è il suo ruolo preferito?

"Dove mi mettono gioco, ma preferisco giocare centralmente. Eto'o che è il mio idolo era in tutte le posizioni utile alla squadra. Adesso penso due volte prima di esultare come Drogba dopo l'operazione al ginocchio (ride, ndr)".

Qualche dettaglio per cominciare a conoscere Agudelo?

"Eravamo a Genova insieme, era timido, ma per me è un bel centrocampista e quando è arrivato Thiago Motta ha fatto delle buonissime prestazioni come contro la Juventus all'Allianz Stadium. Anche contro il Brescia ha fatto gol ed io glielo avevo detto a Sanabria in panchina prima che entrasse".

Criscito è davvero molto legato al Genoa?

"Legatissimo. Molto attaccato ai rossoblù. Per me ci sta la sua scelta, ha deciso di rimanere visto che era anche un momento così e così".