Fiorentina, l'addio di Chiesa è meno sicuro: alla porta viola non sta bussando nessuno

Ormai tormentone di mercato in carne ed ossa da un paio di sessioni a questa parte, il destino di Federico Chiesa appena qualche settimana fa sembrava facilmente prevedibile dai più, e non presentava scene con il figlio d'arte ad indossare ancora la maglia viola. Un addio, insomma, quello che pareva attenderlo al termine della stagione più lunga di sempre: l'evoluzione degli ultimi giorni, però, racconta per il momento una storia diversa. Una storia in cui nessuno, allo stato attuale dell'arte, avrebbe intenzione di avvicinarsi alle esose richieste di Rocco Commisso, intenzionato a non regalare niente e nessuno. Neanche uno dei suoi pezzi più pregiati, ovviamente: né la Juventus, che ad ora non ha in canna una spesa da oltre 60 milioni - almeno non cash - per un profilo che non arriverebbe neanche con la certezza di esser titolare; né l'Inter, l'altra big d'Italia che potrebbe cambiare le sorti della vicenda, ma che sembra orientata a vagliare altre soluzioni, visto che Chiesa non avrebbe ancora una collocazione esatta nello schema di Conte e - ancora - una valutazione non bassa. Le altre sirene, dal primo innamorato Napoli alla recente, rinnovata Roma americana: due destinazioni che non sembrerebbero spingere a Chiesa a forzare un addio. Più facile, per come si stanno mettendo le cose, che la proposta giusta arrivi da fuori confine, ma anche una riflessione sulla sua permanenza a Firenze non sembra più così campata per aria.