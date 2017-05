Fiorentina, l'agente di Bernardeschi chiede un rinnovo alla Insigne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, davanti alla proposta di rinnovo da 2,7 milioni netti a stagione presentata dalla Fiorentina a Federico Bernardeschi, il suo procuratore ha risposto con una richiesta di ingaggio quasi raddoppiata, che abbia come punto di riferimento il prolungamento da poco firmato da Lorenzo Insigne con il Napoli. Impossibile trovare un accordo su queste basi. Se poi il giocatore deciderà di accettare la proposta di Andrea Della Valle in persona, con una clausola rescissoria nel contratto, a quale cifra verrà fissata? La situazione rischia di creare nuove spaccature con la proprietà che dovrà in ogni caso trovare una soluzione che non allontani ulteriormente il club dai propri tifosi.