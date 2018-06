Fiorentina, l'agente di Guaita: "Trattativa in corso, c'è interesse"

Fonte: Firenzeviola.it - Lady Radio

Vicente Guaita è uno dei portieri accostati nei giorni scorsi alla Fiorentina. Spagnolo, 31 anni, è reduce da una grande stagione con il Getafe, una delle difese meno battute dell’ultima Liga. A confermare la trattativa con i viola è lo stesso agente del giocatore Javier Coso Ruiz: “La Fiorentina è interessata a Guaita, ho parlato con Corvino in passato. Adesso la situazione adesso è in stand by, stiamo trattando. La Fiorentina è una grande squadra e mi piacerebbe come destinazione per Vicente“.