Fiorentina, l'agente di Hugo a Firenze. Possibile incontro con Corvino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Visita particolare per il difensore della Fiorentina Vitor Hugo: il brasiliano infatti quest'oggi ha accolto alla stazione il suo manager Lucas Lages, che starà in compagnia dell'ex Palmeiras per qualche giorno. Possibile che a questo punto possa aver luogo anche un faccia a faccia con il dg viola Pantaleo Corvino. A riportarlo è FirenzeViola.it.