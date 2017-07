Fiorentina, l'agente di Kalinic ha raggiunto il giocatore in Croazia

© foto di Giacomo Morini

Nikola Kalinic ha abbandonato il ritiro della Fiorentina nella giornata di ieri per motivi familiari. Almeno così dice una nota ufficiale del club. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il procuratore del croato Tomislav Erceg ha raggiunto il calciatore in Croazia, forse per ragionare sul da farsi visto il faccia a faccia avuto dall'agente con Corvino ieri pomeriggio. L'intreccio Kalinic perciò si infittisce, con il Milan che è partito per la Cina e una trattativa che stenta a decollare.