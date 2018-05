Fiorentina, l'agente di Pezzella è in città. Si discute del riscatto

© foto di Federico De Luca

Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella, all'esterno del Centro sportivo Davide Astori: si respira ottimismo per il riscatto del difensore argentino. Lo riferisce Lady Radio, emittente fiorentina che segue da vicino le vicende del club vola. Per il giocatore si parla da tempo di trattative per abbassare la cifra di riscatto fissata a dieci milioni di euro.