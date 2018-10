Fiorentina, l'agente di Pioli a pranzo con Corvino: si parla di rinnovo

Fonte: Luciana Magistrato per FirenzeViola.it

L'agente di Stefano Pioli è arrivato a Firenze: Bruno Satin, manager dell'allenatore viola, ha infatti sfruttato la partita di ieri del San Paolo alla quale ha assistito dal vivo per poi fare tappa nella sede viola, dove stamattina ha incontrato il dg Pantaleo Corvino e il ds Carlos Freitas, col quale poi ha pranzato in un ristorante nei pressi dello stadio ed è stato immortalato da Firenzeviola.it. Novità in vista per il rinnovo del tecnico di Parma? Forse. Di sicuro continuano i buoni rapporti tra l'entourage del tecnico e la Fiorentina.