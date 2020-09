Fiorentina, l'agente di Ranieri oggi in sede per definire il suo passaggio alla Salernitana

Luca Ranieri è a un passo da essere un nuovo giocatore della Salernitana. Come raccolto da FirenzeViola.it, l'agente del classe '99, Paolo Paloni, nel pomeriggio ha fatto infatti visita al Centro Sportivo "Davide Astori", molto probabilmente per definire in maniera decisiva il passaggio del difensore in Serie B.