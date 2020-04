Fiorentina, l'agente di Terzic: "Ha avuto poco spazio. Prestito ipotesi possibile"

vedi letture

Jovan Brstina, agente del terzino della Fiorentina Aleksa Terzic, ha parlato a Firenzeviola.it della sua prima stagione in Italia oltre che del futuro del giocatore: "Mi sarei aspettato che ottenesse più spazio, ma so anche che nel corso della stagione ha lavorato duramente ed è sempre stato considerato parte della squadra. Mi aspetto che quando il calcio riprenderà possa mostrare le sue qualità giocando di più". Poi su un potenziale prestito in vista della prossima stagione: "Vedremo, anche se la cosa più importante sarà dargli la possibilità di avere continuità. A gennaio c'erano state delle proposte interessanti ma abbiamo deciso di provare a trovare spazio in viola. Certo è che ad Aleksa mancano le partite e vedremo insieme alla società cosa fare".