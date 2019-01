Fiorentina, l'agente di Veretout al lavoro per portarlo a Napoli in estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jordan Veretout resta nel mirino del Napoli. Il centrocampista non lascerà la Fiorentina in questa finestra di mercato ma in estate è atteso l'assalto dei partenopei e in tutto questo il neo agente del francese, Mario Giuffredi, sta già iniziando a tessere la trama per il trasferimento del suo assistito alla corte di Carlo Ancelotti. A riportarlo è Il Mattino.