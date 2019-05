© foto di Federico De Luca

Queste le parole di Mario Giuffredi, procuratore del viola Veretout, ha parlato così a proposito futuro del francese rilasciate a Radio Kiss Kis: "Dopo questa annata, per tanti della Fiorentina, è normale cambiare, per il bene di tutti. Lui farà nuove esperienze. Ho un ottimo rapporto con il Napoli, ma io faccio gli interessi del mio giocatore. Lui ha detto che è molto affascinato dal capoluogo campano, quindi se vuole questo farò di tutto per portarlo qui, se vuole andare altrove mi comporterò diversamente. Io penso ad accontentare i miei assistiti. Se il Napoli lo vorrà, lavoreremo per questo".