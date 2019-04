Fiorentina, l'ancora di salvezza è in Chiesa

© foto di www.imagephotoagency.it

È ormai evidente da qualche settimana che il campionato della Fiorentina sia da considerare concluso, quantomeno andandosi a rapportare con le dichiarate ambizioni di inizio anno dei dirigenti gigliati, che avevano parlato a più riprese di volontà di raggiungere l'Europa tramite il settimo posto. Oggi quel piazzamento per la Fiorentina dista nove punti, e non c'è niente che faccia realmente pensare al miracolo in queste ultime otto partite. L'unica vera nota positiva che Pioli può cogliere dalla partita pareggiata mercoledì sera in casa della Roma è nel ritorno in campo di Federico Chiesa.

Il figlio d'arte che veste la maglia numero 25 è infatti senz'altro la primaria fonte di ossigeno di questa Fiorentina, e in gran parte si stringono attorno alla sua figura, ma non solo, le residue chance di piazzamento europeo dei viola, che passeranno come prima tappa - che rischierebbe però di diventare anche l'ultima in caso di mancata vittoria - obbligata da Bergamo. Il 25 aprile - e qui qualche cabalista dei numeri potrebbe tirar fuori una combinazione interessante - si giocherà la semifinale di ritorno in casa dell'Atalanta, e dopo il 3-3 dell'andata servirà un Chiesa in massima forma per provare a sognare un'impresa. Restano ancora venti giorni: a Pioli il compito di portare il giovane attaccante a recuperare la forma e a trovare il picco di condizione, per mantenere vive le fiammelle di speranza. In prima battuta proprio le sue di poter rimanere a fare l'allenatore a Firenze.

Sullo sfondo, inevitabilmente, il mercato. Ancora non è dato a sapersi se il pezzo pregiato dei viola si muoverà già nel corso della prossima estate, ma ciò che è certo è che il suo nome continua tremendamente a far gola a molti. In primis la Juventus, con Paratici che - si è letto - starebbe studiando possibili inserimenti di contropartite per alleggerire un cartellino molto costoso. Si è parlato di Orsolini: una soluzione che non convince del tutto la Fiorentina. Nel frattempo, sullo sfondo, ci sono anche altre squadre a guardare interessate. In Italia l'Inter, fuori dai confini invece soprattutto Liverpool e Bayern Monaco.