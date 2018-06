Fiorentina, l'Atletico Madrid offre 35 milioni per Milenkovic. Rifiutati

Massimiliano Mirabelli ha parlato dal Festival del Milanismo a Gallipoli, queste le dichiarazioni raccolte dall'inviato di RMC Sport: "Per noi è un fatto importante, ci tenevamo ad essere presenti. Posso dire che i tifosi qui presenti rappresentano quelli di tutto il mondo. Per noi...

Southampton, concorrenza al Crystal Palace per Jullien del Tolosa

Arsenal, Wilshere pronto a lasciare il club a parametro zero

Betis Siviglia, si pensa a Oliver Torres per sostituire Fabian Ruiz

Spagna, Valladolid promosso in Liga: niente da fare per il Numancia

Crystal Palace, è sfida tra Newcastle e Leicester per Townsend

Man United, pronto il rinnovo per David De Gea fino al 2023

Qarabag, offerta per Karim Laribi

Alaves, ecco Jony dal Malaga per la prossima stagione

Arsenal, Wilshere pronto ad andare via: c'è il West Ham

Siviglia, si pensa a Marcos Llorente come sostituto di N'Zonzi

Malaga, a breve si chiude per Muniz: sarà l'allenatore per due stagioni

Corradi: "Vittoria meritata del Messico, Germania male in difesa"

Paganin su Germania-Messico: "Tedeschi in difficoltà nelle ripartenze"

Non mancano le pretendenti per Nikola Milenkovic , difensore centrale della Fiorentina che quest'oggi è stato impiegato dal 1' nella prima partita mondiale della Serbia contro la Costa Rica. Secondo quanto riferisce FirenzeViola.it , l'Atletico Madrid avrebbe bussato alla porta dei viola con un'offerta da 35 milioni di euro, prontamente rifiutata però dalla società di viale Fanti.

