Secondo quanto riportato da El Gol Digital, l'Atletico Madrid fa sul serio per il difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il giovane serbo è una delle certezze della squadra viola e per questo, i Colchoneros per convincerli a lasciarlo partire sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro.