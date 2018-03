Fiorentina, l'Espanyol vuole riscattare Sanchez prima del Mondiale

© foto di Federico Gaetano

Carlos Sanchez si è messo in mostra con la sua Colombia nella vittoria per 3-2 sulla Francia. Anche per questo - riporta il media futbolete.com - l'Espanyol vorrebbe riscattare il centrocampista alla fine di questa stagione, prima che cominci il Mondiale. Parere contrario invece quello della Fiorentina, che vorrebbe aspettare la competizione in Russia prima di decidere riguardo a Sanchez.