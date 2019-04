Fiorentina, l'ex Ministro Lotti in campo per la cessione della società

© foto di Giacomo Morini

La Repubblica oggi in edicola riporta delle manovre che stanno avvenendo attorno alla Fiorentina. L'ex Ministro dello Sport, Luca Lotti, e una parte del Giglio Magico si sarebbero messi in moto per cercare un acquirente per la società viola in terra araba. Un anno fa sarebbe avvenuto l'incontro tra Marco Carrai, manager amico di Renzi e oggi Presidente di Toscana Aeroporti, e alcuni esponenti del Qatar, a cui fu proposto l'acquisto della Fiorentina: al tempo ci fu una fumata nera. Più recentemente si sarebbe mosso invece direttamente Lotti, il quale, sfruttando anche la sua posizione politica, avrebbe incontrato varie volte gli esponenti del Qatar proponendogli sempre di investire nella società viola. Anche se per ora non se ne è fatto di nulla - conclude il quotidiano - la Fiorentina resta la prima della lista per i ricchi arabi. Dietro la Viola ci sono Milan e Roma.