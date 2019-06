© foto di Giacomo Morini

Christian Norgaard, ex centrocampista della Fiorentina, si è da poco trasferito al Brentford e non ha perso occasione di rimarcare, attraverso il suo account Instagram ufficiale, la sua voglia di iniziare la nuova avventura con gli inglesi, ma soprattutto di ringraziare il club gigliato per tutto quello che ha trascorso a Firenze, nonostante la dura stagione, e di augurare il meglio per il futuro dei viola: "Grazie a tutti. È stata una stagione dura, sia individualmente che come squadra. Auguro a tutti il ​​meglio per il futuro".