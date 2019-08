Fiorentina, l'altro grande sogno estivo si chiama Rodrigo De Paul

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci perdonerà l'ex interista Dalbert se scriviamo che non può essere stato il suo arrivo a tenere con il fiato sospeso l'intera piazza di Firenze, in questi frangenti di mercato. La tifoseria della Fiorentina infatti sta vivendo giorni di intensa passione, e dopo il grande colpo - mediatico e non solo - Franck Ribery spera di poter accogliere in viola un altro interprete offensivo in grado di accendere gli entusiasmi, di undici anni più giovane e nato qualche chilometro più a sud nella mappa del mondo, in quel di Sarandí, poco fuori Buenos Aires. Si chiama Rodrigo De Paul, ovviamente. E ad oggi, come vi abbiamo raccontato anche qualche ora fa , nonostante le alte pretese economiche dell'Udinese, si respira un tangibile ottimismo nella Fiorentina. Il ds dei friulani Marino non scende dalle sue richieste di oltre 35 milioni di euro, preferibilmente tutti cash, e ancora l'accordo con il suo ex omologo Pradè non è arrivato. Sul fronte del calciatore, invece, strada ampiamente in discesa: c'è già un'intesa di massima con il suo entourage per un contratto quinquennale, con notevole rialzo rispetto all'ingaggio percepito a Udine, arrivando a circa 2 milioni di euro a stagione raggiungibili con bonus. Adesso serve uno sforzo per riuscire a limare, e magari raggiungere un punto d'incontro, con il club della famiglia a Pozzo. A 30 milioni, gran parte dei quali di quota fissa, parrebbe poterci essere armonia. Così da rendere sempre più concreto l'altro grande sogno estivo della Fiorentina.