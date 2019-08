Fiorentina, l'idea Demme non è da scartare: il giocatore vuole l'Italia

Secondo quanto scrive il quotidiano il Corriere dello Sport-Stadio l'opzione Diego Demme per la Fiorentina non va cancellata. Il gradimento del giocatore al club viola è stato fatto arrivare, ma c'è da trattare ancora col Lipsia. Demme vorrebbe venire in Italia, di cui ha anche le origini considerato che il padre è italianissimo, calabrese di nascita come il patron viola. Va individuata la formula giusta. E' un cattura palloni, uno che sa mettere quantità in campo e che fa della fase difensiva il suo punto di forza, oltre alla corsa.