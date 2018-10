Fiorentina, l'Inter studia Biraghi: da scarto nerazzurro a obiettivo

© foto di Newspix/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina all'ultimo protagonista in maglia azzurra: "L'Inter studia Biraghi: da scarto a obiettivo". L'esterno sinistro della Fiorentina venne scartato dai nerazzurri ma ora è uno dei migliori terzini del campionato e Spalletti ci pensa in vista del futuro. In estate si era fatto avanti anche il Milan ma il giocatore decise di restare con Pioli per crescere ancora.