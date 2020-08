Fiorentina, l'interesse per Piatek è reale ma l'ingaggio frena la trattativa

La Fiorentina è in a caccia di un attaccante che porti in dote la certezza di molti gol. Secondo La Nazione, l'interesse per Krzysztof Piatek è reale e la cifra di acquisto è abbordabile per i viola (ma non inferiore ai 25 milioni). La complicazione riguarda casomai l'ingaggio, visto che il giocatore guadagna 4 milioni netti a stagione.