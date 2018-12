© foto di Federico De Luca

Spazio al calciomercato della Fiorentina sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio. Il club viola si legge, ha intenzione di respingere (almeno fino a giugno), qualsiasi offerta per i propri gioielli. Per quanto riguarda il rinforzo in attacco il club viola deve scegliere fra Muriel e Gabbiadini