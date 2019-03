© foto di Insidefoto/Image Sport

Sorpresa e fastidio le parole d'ordine ed i sentimenti principali vissuti in casa Fiorentina dopo le dichiarazioni di Stefano Pioli a proposito del suo futuro. E i due sentimenti precedentemente descritti sono stati ben resi dalle parole rilasciate ieri dal presidente Cognigni, a proposito della valutazione sul lavoro che sarà fatta solo a fine anno. Questo il tema prevalente del giorno, ed anche nelle pagine del Corriere Fiorentino di oggi non si fa eccezione, con il titolo "Cartellino arancione" ad accompagnare l'approfondimento, al termine del quale si apprende che le certezze, ad oggi, sono solamente due. La prima è che l'opzione, con scadenza al 30 aprile, per il rinnovo non sarà esercitata dal club viola, e la seconda è che la rottura a fine anno sia abbastanza inevitabile, e che solamente la Coppa Italia possa ribaltare lo scenario.