Fiorentina, l'ultima idea è l'esterno sinistro Jorge del Monaco

Novità sul mercato della Fiorentina, raccontata dai colleghi della Gazzetta. L'ultima idea per l'esterno mancino dei viola è il brasiliano Jorge. Classe '96 è di proprietà del Monaco ma è ora in prestito al Santos dove si è rilanciato e ha conquistato la chiamata in nazionale. La scadenza del trasferimento temporaneo è fissata per il 31 dicembre 2019, ma la Fiorentina sta forzando la mano per strapparlo subito al Monaco.